A virada do ano em Vila Velha reuniu, nos 32 quilômetros de orla, aproximadamente um milhão de pessoas, deixando o espaço da areia da praia com um mar de gente emocionada com o show de luzes e cores no céu, que durou 15 minutos.

“Os fogos esse ano foram fora do normal. Emocionante demais. E ano que vem esperamos muito mais do que foi esse ano. Espero muita paz, saúde e prosperidade. Que 2023 seja de magnitude”, deseja Samanta Vieira.

De acordo com Mariana Soares, tudo “parecia uma pintura no céu. A coisa mais linda, não dava vontade de parar de olhar. Foi emocionante. Já passo muitos anos a virada na orla de Vila Velha, e esse ano foi diferente. A gente vibrou por dentro”.

“Espero um ano muito maravilhoso. Os fogos foram a coisa mais linda. Venho todo ano na Praia da Costa pra ver esse show. Toda a minha família ficou maravilhada”, disse José Magnago.

Vila Velha contou com 14 pontos de fogos de artifício. Foram 10 balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar à rua Santa Catarina) e outras cinco na Praia de Itaparica (do Bob’s à Praça dos Ciclistas). Todas as balsas ficaram 400 metros distantes da faixa de areia e 400m de uma para a outra.

Outros quatro pontos de queimas de fogos foram em terra: Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta (próximo ao cerimonial Di Lucca), Praia dos Recifes (após os quiosques) e Barra do Jucu (Praia do Barrão).

Os fogos tiveram o mínimo de ruído possível, para não estressar pessoas com autismo e animais domésticos. O público conferiu artefatos pirotécnicos de desenhos com os tradicionais formatos de coração, estrelas, círculos e carinha feliz, além de efeitos múltiplos que formaram desenhos conjugados de vários anéis, círculos com cascata, estrelas cadentes e discos no céu.

Limpeza

A Prefeitura de Vila Velha preparou uma megaoperação de limpeza das praias para o réveillon, recolhendo 56,13 toneladas de resíduos. Para garantir a limpeza da orla após os festejos, a Secretaria de Serviços Urbanos contou com 250 garis trabalhando nos 32 quilômetros de orla.

A limpeza se iniciou no dia 31 de dezembro e contou com o auxílio de 8 caminhões compactadores. No dia 1º, as equipes iniciaram os trabalhos às 5 e finalizaram às 7h.

Para auxiliar no serviço, as equipes contaram com o apoio de caminhões-carroceria, ônibus com capacidade para transporte de ferramentas, caminhões compactadores, rastelos e vassouras para limpeza de areia e calçadão.