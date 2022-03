A Polícia Militar divulgou apreensões e ocorrências de destaque feitas durante o fim de semana e feriado de carnaval em Guarapari. Tudo começou no sábado (26), por volta das 10h da manhã, quando policiais militares durante patrulhamento pelo bairro São José visualizaram vários indivíduos em atitude suspeita onde estes tentaram se evadir pelos fundos do terreno que se encontravam, entretanto, foram contidos e abordados.

Drogas. Com o apoio de outras guarnições e do cão policial foram realizadas buscas pelo local e foram encontrados R$ 1.492,55 e 35 pinos de cocaína, 14 comprimidos de ecstasy, 06 pedras de crack, 24 buchas de maconha, sendo 10 buchas de tamanhos variados e 14 buchas pequenas da mesma substância. Os abordados e o material apreendidos foram encaminhados a 5° Delegacia regional de Guarapari.

Carro. Na tarde de sábado (26), policiais militares recuperaram um veículo com restrição de furto e roubo no centro de Guarapari. O veículo foi encaminhado ao pátrio credenciado. Ainda na noite de sábado (26), durante patrulhamento feito por equipes de policiais militares no bairro Kubitscheck foi possível visualizar indivíduos preparando entorpecentes para venda e imediatamente foram abordados.

Foi feito buscas pelo local e foram encontrados R$179,00 e uma porção média de crack embalada com dimensões aproximadas de um limão médio, que se fracionada rende cerca de 200 unidades para venda, 01 porção pequena de cocaína com dimensões aproximadas de uma bola de gude, 09 buchas de maconha e 03 tiras da mesma substância, além de papel filme e pinos vazios para embalo dos entorpecentes. O material, entorpecentes e indivíduos foram entregues a 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Moto. No domingo (27), uma equipe de policiais militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita e ao perceberem a aproximação policial tentaram empreender fuga. Durante o acompanhamento policial, os suspeitos adentraram o bairro Santa Rosa, momento este em que o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu no chão.

Imediatamente foram abordados e com a continuação da abordagem foram localizados 14 pinos de cocaína, 01 revólver Taurus .38 com a numeração suprimida alimentado com 06 munições intactas, além de outras 07 sobressalentes, 02 balanças de precisão, 20 pinos de Cocaína e R$ 6673,65 em espécie.

A motocicleta utilizada foi recolhida ao pátio do Detran/ES e as medidas administrativas de trânsito foram tomadas. Ambos os indivíduos e materiais apreendidos foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

No geral os dias de carnaval e feriadão foram classificados como tranquilos pela polícia militar em Guarapari, onde não foi registrado ocorrências de grandes tumultos e nenhum homicídio foi registrado.