A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Carnaval 2022. Ela teve início na última sexta (25/02) e terminou ontem, dia 02/03. Apesar de não ter tido carnaval na maior parte do Brasil, o feriado foi mantido e muitos brasileiros utilizaram as rodovias federais para aproveitar o período. Um fator a ser analisado, ano passado as restrições sanitárias eram mais severas devido ao avanço da pandemia. Então muitos brasileiros optaram por não viajar e o fluxo nas estradas foi menor.

A quantidade de veículos fiscalizados aumentou em 20%, em 2021 foram fiscalizados 2492 veículos e em 2022, 3008. A quantidade de veículos recuperados também aumentou, no ano passado foram 5 e esse ano 7. Outro ponto importante, houve redução em 41% no número de acidentes graves (com mortes ou feridos graves), no ano passado foram 17 e em 2022 foram 10. Além do efetivo ordinário, policiais dos setores administrativos e de outros estados reforçaram a operação carnaval 2022.

Mesmo contando com reforço do efetivo, a PRF precisa da contrapartida do cidadão em respeitar as leis de trânsito, pois a desobediência acarreta em acidentes, feridos e mortes. Em 2021 foram 35 acidentes com 41 feridos e três mortes, já em 2022 foram 37 acidentes com 47 feridos e três mortes.

Mesmo com campanhas educativas, mensagens em redes sociais e alerta por parte da imprensa o número de pessoas flagradas dirigindo alcoolizadas aumentou em 68%, em 2021 foram 19 e em 2022, 32 pessoas foram flagradas.

Mais uma vez fica o alerta, que a construção de um trânsito seguro e humano não depende somente de políticas públicas, essas são realizadas por parte dos órgãos públicos e veículos de imprensa, mas é necessária a conscientização e a ação do condutor e passageiros, pois esta construção é coletiva.