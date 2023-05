Durante este final de semana, a Polícia Militar de Guarapari realizou diversas operações que resultaram em prisões e apreensões de drogas e armas na região. No domingo (07), uma guarnição da PM recebeu informações através do cerco inteligente e do serviço de inteligência do 10 BPM que uma motocicleta com restrição de furto/roubo da marca Honda modelo CG 150 estaria no bairro Muquiçaba.

Anchieta. Prontamente os militares localizaram a moto e abordaram o condutor. Segundo o abordado, ele teria comprado a moto no município de Anchieta e desconhecia a restrição criminal do veículo. O indivíduo foi detido e a moto encaminhada ao pátio credenciado.

Mandado de prisão. No mesmo dia, ainda pela manhã, outra guarnição da PM patrulhava o bairro Kubitschek quando abordou um indivíduo. Ao consultar seus dados, foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª vara criminal de Guarapari pelo crime de ameaça e violência doméstica. O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia de Guarapari.

Negociando moto. No sábado (06), durante a tarde, a PM recebeu informações de que um indivíduo estaria negociando com a vítima a devolução de sua moto mediante o pagamento de R$500,00. A moto havia sido furtada dias antes e o acusado estava se aproveitando da situação para obter ganhos financeiros. A guarnição, com o apoio do serviço de inteligência, prosseguiu ao local e conseguiu deter o indivíduo, encaminhando-o para a delegacia de Guarapari. A motocicleta foi levada para o pátio credenciado até que sejam resolvidas as pendências administrativas da restrição que consta.

Portal. Já na tarde de sexta-feira (05), uma equipe do K9 (guarnição composta por policiais e um cão policial) realizou uma operação no bairro Portal Clube em averiguação de denúncia passada por populares sobre tráfico de drogas no local. Durante as buscas em uma determinada rua, foram localizadas em três pontos distintos 43 buchas de maconha, 59 pinos com cocaína e 32 pedras de crack. Todo o material foi apreendido e entregue na 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Dinheiro e armas. Ainda na sexta-feira (05), durante a operação “CAMINHOS SEGUROS”, os militares abordaram um veículo Toyota e encontraram um carregador no banco do carona. Ao ser questionado, o indivíduo afirmou que o carregador era da arma que estava em sua posse. Durante a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao revistar o veículo, foi localizada uma pistola calibre 9mm, marca Glock, municiada com 15 munições, além da quantia de R$10.527,00 em espécie, que tinha odor de substância análoga a maconha. O indivíduo e todo o