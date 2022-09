Equipes da Polícia Militar do 10º Batalhão apreenderam armas de airsoft na tarde dessa terça-feira (30), no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. Um homem, de 44 anos, foi detido.

Durante o patrulhamento na região, militares avistaram um indivíduo armado saindo de uma residência. Ele recebeu voz de abordagem, porém correu para o interior de uma casa. Após nova ordem de abordagem, o suspeito saiu do imóvel e foi contido.

Uso da força. O homem foi revistado, porém a arma não foi localizada. Ele disse que havia descartado o material nas escadas da residência. No momento em que seria colocado no compartimento, o indivíduo resistiu e foi necessário o uso da força.

Outras armas e espadas. Após controlada a situação, os militares entraram na residência e encontraram duas armas de airsoft, sendo um revólver calibre 38 e uma submetralhadora Uzi. No local também havia cinco réplicas tipo airsoft danificadas, duas espadas, duas lâminas, duas facas, uma espingarda calibre 22, seis munições de airsoft, 30 munições deflagradas .40, 19 munições deflagradas calibre 380, três armas de pressão, oito carregadores de airsoft.

Também foram encontrados na residência um estande de tiro, uma maleta, uma serra, oito peças para manutenção de armas, uma arma modificada calibre 12, uma besta, duas lunetas, uma touca ninja, além de cápsulas deflagradas de diversos calibres.

O homem foi encaminhado para a 5ª Delegacia Regional, onde foi entregue todo o material apreendido, para posteriormente realizar perícia e constatação se os armamentos estavam modificados para uso de munição letal.

Outras ocorrências. Ainda durante a noite algumas guarnições da Polícia Militar em patrulhamento no bairro Portal Club avistaram um indivíduo em atitude suspeita e imediatamente foi abordado. Durante as diligências foram localizados no imóvel do indivíduo 01 pistola Taurus 9 mm, R$ 174,10 em espécie, 01 tablete de crack, 01 involucro contendo cocaína, 01 tablete de maconha, 11 buchas de maconha, 01 pino de cocaína, 61 munições 9mm, 01 carregador de pistola PT 940, 01 binóculo, 02 balanças de precisão e 01 relógio.

Diante dos fatos o indivíduo e o material foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Ainda durante a noite uma viatura da PM localizou uma moto Honda/Biz abandonada no bairro Portal Club. Ao verificarem o chassi, foi constatado que se encontrava com restrição de furto/roubo, diante dos fatos a moto foi guinchada para o pátio credenciado.

Mandado de busca. Já pela manhã policiais militares realizaram cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Kubitschek e na primeira residência foram localizados 01 tira de maconha dentro do sofá e dentro do veículo VW/FOX, que o indivíduo utilizava como UBER, foram localizados 03 tiras de maconha e R$ 80,00 em espécie.

Continuando as diligências em outra residência foi encontrado pelo Cão Policial MIKE enterrado no quintal o seguinte material 01 sacola contendo 05 tiras de maconha, 02 pedras de crack médias, 02 porções de cocaína e diversos pinos vazios. Durante essa ocorrência chegou à informação para os policiais que as drogas haviam sido retiradas do local no dia anterior e levada para a casa de um indivíduo de 19 anos no Centro de Guarapari.

Os militares prosseguiram ao local da denúncia e mantiveram contato com o indivíduo, o qual confirmou que estava guardando uma caixa com 07 tabletes de maconha.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.