Equipes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e de Minas Gerais (PMMG) recuperaram 120 sacas de café arábica que haviam sido roubadas na madrugada do último domingo (28), na localidade de Córrego Jataí, zona rural de Mutum, em Minas Gerais. Um homem, de 39 anos, foi detido.

Na noite dessa segunda-feira (29), policiais capixabas foram acionados para ir até o Centro de Iúna dar apoio aos militares de Minas Gerais em uma ocorrência de roubo. Ao entrar em contato as equipes mineiras, os militares do Espírito Santo tomaram conhecimento de um vídeo capturado pelo sistema de videomonitoramento da vítima. As imagens mostravam os carros utilizados no crime, sendo um caminhão, uma caminhonete e dois automóveis.

Ao visualizar o material, os militares capixabas notaram que os veículos possuíam as mesmas características dos carros utilizados por dois homens. Eles tinham denúncias de furtos e roubos na região e adjacências.

Diante do fato, o patrulhamento foi realizado pelos sítios onde os suspeitos poderiam ser localizados. Ao chegar na propriedade de um dos indivíduos, na localidade de Córrego do Bálsamo, foi encontrada certa quantidade de café ensacada com vários tipo de sacos diferentes. Os trabalhadores que estavam no local não souberam dizer a origem do produto. O proprietário do sítio não foi localizado.

Posteriormente, o Serviço Reservado do 14º Batalhão acionou as equipes, pois em um sítio em Córrego Alto Trindade, havia dois veículos suspeitos. Quando os militares chegaram ao local indicado, um dos carros se deslocou na direção da viatura. O condutor tentou realizar uma manobra com a intenção de fugir, porém foi impossibilitado pelos policiais.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado sobre os veículos, o homem demonstrou nervosismo e tentou omitir que estava próximo a eles. Ele foi detido. Já no outro veículo havia equipamentos para arrombar e cortar cadeados. Os dois automóveis tinha resquícios de ter carregado café.

O caminhão foi encontrado em uma propriedade na localidade do Córrego do Chapéu com grãos de café na carroceria. Os carros foram apreendidos e levados para o pátio do Detran. A caminhonete não foi localizada, bem como o outro indivíduo suspeito.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.