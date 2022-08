O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), informou que com apoio da Assessoria Militar do Ministério Público/PMES e policiais militares do 1º e do 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, deflagrou hoje (31/08) a Operação “TIES”.

Advogados investigados. Ainda de acordo com o MPES, a investigação foi instaurada pelo Gaeco com o objetivo de apurar as ações delituosas praticadas por pessoas que se utilizam indevidamente de prerrogativas inerentes e essenciais da advocacia para atuar na transmissão de mensagens ilícitas entre integrantes de organização criminosa, viabilizando que lideranças de grupos criminosos mantenham o poder de gestão sobre os crimes perpetrados, notadamente sobre o tráfico de entorpecentes.

10 advogados. Ainda segundo o MPES, a operação tem por objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha e Guarapari, relacionados a 10 advogados. As buscas e apreensões referentes a esses advogados são acompanhadas por representantes da Comissão de Prerrogativas da OAB-ES, em cumprimento de decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Viana.

Suspensão do exercício da advocacia. O MPES explica que em decorrência de fatos graves apurados na Operação “TIES”, foi aplicada aos investigados a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, com fulcro no art. 319, inc. VI, do Código Processo Penal, bem como proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional, além da notificação para serem ouvidos perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). As investigações seguem sob sigilo judicial.

*com informações do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)