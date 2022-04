A Polícia Militar de Guarapari, através do 10° Batalhão, continua fazendo seu trabalho garantindo a segurança da cidade. Na manhã desta terça (5), militares em patrulhamento no Centro, avistaram o veículo PICKUP de cor branca estacionado e com um pneu vazio próximo ao Canal de Guarapari.

Furto. Ao ser verificado a placa no sistema, foi constatada restrição de furto/roubo com data de fevereiro de 2022. Já durante a tarde militares do 10° Batalhão foram acionados para abordar o veículo FORD/FOCUS de cor preta na praia da Cerca.

Outros crimes. Com o apoio de outras equipes o veículo foi abordado e em seu interior três homens, sendo um menor de idade. Com um dos abordados foi encontrada uma munição deflagrada calibre 36. O veículo foi roubo no mesmo dia no município de Vila Velha e estava sendo utilizado na prática de outros crimes. Os detidos e os veículos recuperados foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari