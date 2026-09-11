25 anos do 11 de Setembro: trauma global, repercussões políticas e a busca pela memória

Vinte e cinco anos após os atentados de 11 de setembro de 2001, as cenas das torres gêmeas do World Trade Center em chamas continuam vivas na memória coletiva global. Naquele dia, integrantes da organização terrorista Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais, colidindo dois contra o complexo em Nova York e um contra o Pentágono, na Virgínia. O quarto avião caiu na zona rural de Shanksville, na Pensilvânia. A tragédia resultou em 2.977 mortes imediatas.

Segundo o professor Eugênio Bucci, da Escola de Comunicações e Artes da USP, a exaustiva repetição das imagens pela televisão gerou um “tempo congelado” e um trauma profundo na sociedade globalizada. O choque gerou uma “ferida no olhar”, marcando permanentemente o público que assistiu aos desdobramentos ao vivo.

Cerimônias de Recomposição e Bastidores Políticos

As homenagens no Marco Zero, em Nova York, reúnem familiares das vítimas para a tradicional leitura dos nomes, acompanhada pelo badalar do sino em sete momentos estratégicos. A cerimônia conta com a presença do vice-presidente JD Vance e dos ex-presidentes Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush.

O presidente Donald Trump optou por comparecer à cerimônia no Pentágono.

A presença de Zohran Mamdani, primeiro prefeito de Nova York a prestar juramento sobre o Alcorão, tornou-se centro de debates políticos. Ativista de esquerda e crítico das ações israelenses na Palestina, sua participação gerou oposição de conservadores, incluindo o ex-prefeito Rudy Giuliani. Por outro lado, a trajetória de Mamdani simboliza a transformação na representatividade política da comunidade muçulmana nova-iorquina nos últimos 25 anos.

Sequelas em Saúde e Processos Judiciais

A tragédia do 11 de Setembro desdobrou-se em problemas de saúde pública de longo prazo e em longos processos na Justiça:

Efeitos da Poeira Tóxica: Cerca de 400 mil pessoas foram expostas a escombros e fumaça nociva. Segundo dados federais, mais de 9.400 pessoas faleceram posteriormente devido a complicações de saúde associadas à inalação de substâncias tóxicas. Mamdani denunciou que gestões anteriores ocultaram relatórios sobre a nocividade do ar.

Ações Judiciais: Khalid Sheikh Mohammed, apontado como mentor dos ataques e detido na base de Guantánamo desde 2006, tem julgamento previsto por tribunal militar para junho de 2028, ao lado de três corréus.

Educação para Novas Gerações: Com quase 100 milhões de americanos sem lembrança direta dos ataques — por não terem nascido ou serem muito jovens na época —, o Museu e Memorial do 11 de Setembro redirecionou suas ações para programas educacionais.

Resumo dos Principais Indicadores e Fatos