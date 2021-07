Nesse fim de semana, policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, entre elas a prisão de um homem por homicídio.

Foi na noite de domingo (18), em Castelinho, Vargem Alta, após denúncia, policiais militares deslocaram e visualizaram um corpo às margens do rio, com sinais de violência, sendo identificado pela perícia como Carlos Everaldo de Souza (41), conhecido como “Jaburu”.

Um homem assumiu a autoria do fato e informou que estava junto a outro homem e uma mulher não identificada fazendo consumo de bebidas em um cômodo de sua residência, que em dado momento se desentenderam com a vítima e deram golpes de machado nele, que foi a óbito. Depois arrastaram o corpo e o jogaram no rio, onde foi encontrado.

Messi. No sábado (17), no Alto Amarelo, após informações de esconderijo de drogas, policiais militares utilizaram o cão Messi que conseguiu localizar 05 tiras de maconha, 26 buchas de maconha, 07 pedras de crack em um terreno.

Na sexta-feira, após informações de que a droga da favelinha do Bairro Valão estaria ficando em uma residência, ponto conhecido por tráfico, policiais militares com o apoio do cão Messi localizaram 16 papelotes de cocaína, 14 pedras de crack, 01 pedaço de maconha, 02 buchas de maconha e R$ 2.793,00 em espécie.

Também na sexta-feira, após denúncias, policiais militares deslocaram para a mata no Alto União e com emprego do cão Messi recolheram 154 pinos de cocaína.

Assalto com faca. Na sexta-feira (16), à tarde, policiais militares prosseguiram até Instituto no Bairro Sumaré e se depararam com um roubo em andamento, onde o acusado estava em posse de uma faca rente ao pescoço de uma das vítimas, que lá trabalha. De imediato foi dado ordem de que o mesmo soltasse a faca, no que foi atendido, entretanto, o criminoso resistiu à prisão, onde fora utilizado o uso progressivo da força para detenção do agressor. As vítimas informaram serem funcionárias do estabelecimento e depois de rendidas a todo tempo o detido questionava onde estaria o dinheiro.

Castelo. o mesmo dia, também à tarde, em Nossa Senhora Aparecida, em Castelo, policiais militares abordaram o veículo Fiat Strada de cor prata, do RJ e durante a abordagem verificaram que o número de chassi e do motor estavam adulterados. Sendo constatado o número do módulo registrado no veículo com restrição de furto/roubo.

Ainda na sexta-feira, no Teixeira Leite, foi abordado um indivíduo e constatado que estava com um mandado de prisão em aberto (roubo). Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.