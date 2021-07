O governador Renato Casagrande (PSB), sofreu muitas críticas, principalmente vindo das redes sociais, em virtude da condução da pandemia e das restrições impostas que afetaram principalmente o comércio.

Muitas das críticas foram reforçadas por adversários interessados nas eleições de 2022 que aproveitavam o momento para desgastar o governador. Mas parece que Casagrande conseguiu superar este momento. O Estado está totalmente fora do Risco Alto para transmissão da Cocid-19.

Risco Baixo. Se olharmos o 64º Mapa de Risco Covid-19, que terá vigência desta segunda-feira (19) até o próximo domingo (25), podemos observar que os resultados desse trabalho começam a parecer. Afinal, dos 78 municípios capixabas, 72 estão classificados em Risco Baixo e seis em Risco Moderado. Não há municípios classificados em Risco Alto.

Vacinação. Outro ponto importante do trabalho de Casagrande e da sua equipe é que o Estado do Espirito Santo é um dos que mais vacinam em todo o país. Até o dia (17), os dados mostram que Espirito Santo tem 1.839,769 de vacinados que receberam a 1ª dose e equivalem a 45,27% da população do Estado vacinada com a primeira dose. Esse é um percentual em relação à população do ES.

Vacinados com a segunda dose são 621.517. População totalmente imunizada no Estado: 17,46%. Vacinadas aplicadas em dose única: 88.061. Total de vacinas aplicadas até hoje: 2.549.347.

Brasil. O Brasil já aplicou mais de 122 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até este sábado (17). A população totalmente imunizada contra Covid no país (aqueles que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença) chegou a 15,93%.