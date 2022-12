A Polícia Federal realizou na madrugada desta segunda-feira (19), a prisão do pastor Bolsonarista, Fabiano Oliveira. Ele foi preso em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha.

A informação foi confirmada pelo superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, à reportagem do jornal A Gazeta. “Ele foi preso pela Polícia Federal, sem resistência, encaminhado ao DML (Departamento Médico Legal) e entregue ao sistema prisional”, informou Ricas. Por telefone, o superintendente explicou que a prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira.

STF. A ordem veio diretamente do ministro Alexandre de Moraes do STF, que atendeu à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo. Já foram presos preventivamente quatro pessoas e cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. A operação acontece no âmbito do inquérito 4.781 dos atos antidemocráticos

Ainda de acordo com A Gazeta, às 9h38, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Fabiano Oliveira deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Viana II. Com a prisão do pastor Fabiano, apontado como líder do grupo Soberanos da Pátria, apenas o radialista e suplente de deputado estadual Maxcione Pitangui (PTB) está foragido, segundo Eugênio Ricas.

As investigações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontam o pastor Fabiano como uma das lideranças dos “movimentos criminosos e antidemocráticos que atacam o sistema eleitoral”.

Max Pitangui, que foi candidato a deputado estadual pelo PTB em 2022, mas não se elegeu, também é apontado como liderança dos movimentos antidemocráticos no Espírito Santo.