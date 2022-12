A prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando a entrega de 1.200 cestas natalinas para as famílias que são assistidas pelos projetos e programas sociais do município. Essa é mais uma ação da gestão em prol do bem-estar dos piumenses.

O Prefeito, Paulo Cola, destaca a importância do benefício, que atende as famílias carentes do município. “A nossa administração sempre teve o compromisso em promover o fortalecimento e o desenvolvimento da rede de proteção social”, afirmou.

Além das cestas, a Prefeitura também garante um natal feliz para todas as famílias piumenses, com as atrações natalinas e com o projeto Natal Luz que ilumina a praça Dona Carmen e Praça Central, onde busca acender o espírito natalino no coração dos piumenses.

A cesta natalina contém 19 itens e foram compostas com ave natalina, panetone, caixa de bombons, açúcar cristal, achocolatado em pó, arroz, biscoito, feijão, café torrado e moído, mistura para bolos, macarrão, entre outros.