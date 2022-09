Um professor que dava aulas em Guarapari e Cariacica foi preso na manhã de hoje (26) pela Polícia Federal, através da Operação Xeque-Mate, acusado de estar envolvido em gravação e divulgação de cenas de sexo com crianças em adolescentes.

A PF não divulgou o nome do professor que tem 34 anos e teve executado um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca contra ele. A Polícia Federal também esteve em duas escolas de Cariacica onde ele dava aulas.

Ele responderá por estupro de vulnerável e pela pratica de transmitir e armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. As penas podem levar a mais de 20 anos de prisão.

As investigações começaram com prisão de um abusador em Recife no dia 12 de setembro. Os materiais apreendidos levaram a identificação de outros abusadores que produziam e compartilhavam esse material.

O homem detido em Recife se hospedou na casa do professor nesta segunda-feira (26), em Guarapari. Juntos eles fizeram vídeos e abusaram de crianças. Com as investigações a Polícia Federal tenta identificar mais pessoas envolvidas nestes crimes.