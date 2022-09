Faltam 6 dias para as eleições que vão mostrar quem é quem em Guarapari e no Estado. Com os resultados, saberemos quem jogou corretamente e obteve os resultados esperados, mesmo não saindo vencedor, quem saiu verdadeiramente derrotado e quem saiu maior ou menor politicamente.

As lideranças políticas de Guarapari colocaram seus nomes para as vagas de deputado estadual e federal. Boa parte sabe que não tem chances, e alguns buscam seu espaço político visando a prefeitura. Outros tiveram que obedecer ao partido, sendo candidatos mesmo não querendo. É do jogo.

Estadual. A disputa mais forte é dentro do campo de deputado estadual. Ali as possibilidades são reais para pelo menos 4 nomes. E existe a chance de Guarapari poder fazer pelo menos dois deputados. Observando os trabalhos de rua de alguns candidatos, percebemos que algumas campanhas começaram bem e se estabilizaram, outras cresceram na reta final e algumas nem apareceram, ficaram só na expectativa. Outras são um total mistério. Tenho a impressão que tem candidato que acha que vai ganhar sem fazer esforço. Acha que está eleito. Será?

Não é fácil encarar uma campanha, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. Temos que parabenizar todos que entraram nesta disputa. Lembrando que para conquistar o voto do eleitor, tem que andar muito e convencer. As pesquisas e as ruas mostram que os indecisos são muitos. O voto será decido na hora. Por isso, é preciso que os candidatos conquistem a “memória” do eleitor, afinal, faltam 6 dias…