A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), prendeu um homem de 35 anos, acusado de matar uma mulher em 2011, no Morro do Rio Branco, na região de Jucutuquara, em Vitória. A prisão ocorreu nessa terça-feira (02), na Enseada do Suá, também na Capital.

Maciel Ribeiro Reis tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado após a DHPM receber informações sobre o local onde ele estava trabalhando. Nessa terça-feira (02), uma equipe se dirigiu a um prédio residencial onde o acusado estava prestando um serviço e deu cumprimento à ordem de prisão. Ele não ofereceu resistência.

“Apesar de terem se passado doze anos, este caso, como todos os outros investigados pela DHPM, não caiu no esquecimento. Nossa equipe monitora diuturnamente cada um dos investigados e, sempre que temos novas informações, realizamos diligências. Neste caso, realizamos a prisão do acusado que, agora, está à disposição da Justiça”, relatou a titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher, delegada Raffaella Aguiar.

O crime ocorreu na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2011 e a vítima foi Uerica de Souza Venâncio. Conforme consta no processo, o acusado estava em uma festa e a vítima chegou depois querendo entrar no mesmo evento, mas foi impedida por algumas pessoas. Quando soube da presença da vítima no local, o acusado foi até ela e atirou várias vezes, matando-a.

A investigação indicou que o acusado tinha uma desavença com o namorado da vítima e a executou com o objetivo de atingir o desafeto. De acordo com os levantamentos, o acusado e o namorado da vítima pertenciam a grupos criminosos rivais que, na época, disputavam pelo comando do tráfico de drogas no Morro do Cruzamento, em Vitória.