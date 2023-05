A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu nesta quarta-feira (3) as inscrições para um processo seletivo (Edital SEMSA 001/2023), que visa à contratação temporária de psicólogos e fonoaudiólogos para trabalharem no Espaço da Educação Especial “Arthur Daré da Silva”.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site (http://www.piuma.es.gov.br/ portal/selecao ), no período de 6 de maio, a partir das 8h, encerrando-se no dia 14 às 18h. Todos os detalhes do processo, incluindo atribuições, requisitos básicos, vencimentos e carga horária, podem ser conferidos no edital.

Os candidatos que desejarem recorrer de alguma decisão terão até um dia após a divulgação do resultado parcial de classificação para preencher o formulário no painel do candidato no site do processo seletivo.

Confira abaixo o cronograma do processo seletivo:

Publicação do edital: 03/05/2023.

Inscrições: de 06/05/2023 a 14/05/2023.

Divulgação do resultado parcial: 15/05/2023.

Divulgação do resultado final: 17/05/2023.

Confira aqui o edital: 79-edital-semsa-n-001-2023-psicologo-e-fonoaudi-1683116384