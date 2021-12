Depois de um longo trabalho de investigação, a Polícia Civil de Guarapari, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação com a Delegacia Regional do município, prendeu na manhã de hoje (14), um homem acusado de ser o mandante da morte do empresário Thiago Nossa, ocorrido no último dia 11 de novembro.

As investigações estavam ocorrendo em sigilo total, com a equipe focada, trabalhando sem descanso e utilizando até mesmo recursos próprios, para chegar ao mandante e a dois dos envolvidos, que também foram presos hoje no Estado da Bahia.

O mandante. Segundo o apurado até o momento, o mandante também é empresário do ramo de construção civil e teria mandado matar Thiago, em virtude de supostas desavenças ligadas a obras realizadas junto ao município.

Confirmado. O portal 27 acionou a assessoria da Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para que se manifestassem sobre essas prisões. Recebemos a confirmação e a informação da prisão de cinco pessoas que seriam responsáveis pelo assassinato de Thiago.

Prisões. Segundo as informações da Polícia Civil, três prisões ocorreram na região de Maxinda e Bela Vista, no mesmo município, e as outras duas prisões foram efetuadas em Eunápolis, na Bahia. As investigações tiveram início assim que a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) teve ciência do fato.

Ainda segundo a assessoria, a princípio, ela foi registrada como latrocínio pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), mas, durante as primeiras diligências, começou a ser tratada como homicídio.

“Dois indivíduos invadiram o local de trabalho da vítima, tentaram simular um roubo, mas na verdade estavam cometendo um crime de mando. Eles abordaram, entraram em luta corporal e mataram a vítima”, conta o titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Malini.

Operação. Na operação realizada nesta terça-feira (14), foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Na região de Maxinda, em Guarapari, houve a prisão de um homem de 56 anos, com quem foram apreendidas munições de calibres de uso permitido. Já no bairro Bela Vista, no mesmo município, foram presos uma mulher de 44 anos e um homem de 48.

Intermediadores. Já no município de Eunápolis, na Bahia, foram presos um homem de 27 anos e uma mulher de 26 anos. Eles são apontados por serem mandantes, intermediadores e executores. Entretanto, as investigações ainda estão em andamento, para ver qual foi o papel de cada um dos presos e para verificar qual foi a motivação do crime que, a princípio, seria uma divergência negocial. Todos os presos serão encaminhados ao Sistema Prisional do Espírito Santo.

O crime. Thiago foi morto com tiros e uma facada dentro do seu escritório, quando dois homens invadiram o local em um suposto assalto. A secretária da empresa foi presa no banheiro enquanto os dois homens executaram Thiago e depois fugiram em um Fiat Uno. Thiago era um jovem empresário, sobrinho do ex-prefeito Orly Gomes e da ex- primeira Dama Dora Nossa e era bastante querido na cidade. Ele deixou uma esposa e uma filha.