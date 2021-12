Os 78 prefeitos do Espírito Santo estão sendo convidados a participar do maior evento de empreendedorismo para gestores públicos municipais. O 1º Encontro Estadual de Cidades Empreendedoras, que acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro, no Centro de Convenções, em Vila Velha, tem como objetivo motivar a gestão pública e a cultura empreendedora como elementos fundamentais para a promoção do desenvolvimento territorial e melhoria do ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas.

O evento é uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) junto com o Governo do Estado através da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Serão realizados no primeiro dia de evento, painéis e palestras debatendo as seguintes temáticas: Cidades e Territórios Empreendedores, Gestão Pública Empreendedora e Cultura Empreendedora.

“Abordaremos o tema empreendedorismo para os gestores públicos e também sobre melhores condições para que as micro e pequenas empresas possam se instalar e se desenvolverem. Quanto melhor o ambiente de negócios em um município, mais resultados positivos os pequenos negócios podem gerar para a economia local”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Na oportunidade também será lançado o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que valoriza e reconhece os gestores e gestoras que tenham elaborado projetos e implementado ações com foco no desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios, e que tenham contribuído para o crescimento econômico e social de seus municípios; além da divulgação dos vencedores da etapa estadual do Prêmio Educação Empreendedora.

Prêmio Educação Empreendedora – Etapa Estadual

Os vencedores da etapa estadual da 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora serão conhecidos no dia 15 de dezembro, durante o encerramento das atividades do primeiro dia do Encontro Estadual Cidades Empreendedoras.

A premiação tem o objetivo de reconhecer o trabalho de professores capixabas que tenham implementado projetos de Educação Empreendedora nas instituições de ensino onde atuam, em diferentes etapas e modalidades de ensino.

Ao todo serão nove professores premiados, em cinco categorias: Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio Regular, Educação Profissional e Ensino Superior.

Além do troféu, os vencedores vão ganhar uma viagem técnica à Escola de Formação Gerencial no Sebrae/MG, com todas as despesas de hospedagem, locomoção e alimentação custeadas pelo Sebrae/ES; certificado de participação para as instituições representadas nos projetos enviados; e convite para relatos dos casos de sucesso em eventos do Sebrae ao longo de 2022.

Apenas os primeiros lugares ganharão ainda uma bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 da Escola Superior de Empreendedorismo e concorrerão à etapa nacional do prêmio com todas as despesas custeadas pelo Sebrae (transporte, hospedagem e alimentação).

Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora será o tema central do segundo dia de encontro. Desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo no Estado (Aderes), o programa já tem adesão de 77 dos 78 municípios capixabas e iniciou as atividades em 27 deles.

O foco está na melhoria do ambiente de negócios das cidades, potencializando a capacidade do setor público municipal em estimular as atividades produtivas no seu território, por meio da formulação de políticas públicas, regulamentações, desburocratização, entre outras ações.

“O nosso objetivo com o programa é fazer com que os municípios possam se tornar os principais indutores do desenvolvimento a partir dos pequenos negócios, com políticas públicas e ferramentas que incentivem o empreendedorismo, que é a força motriz da economia”, destaca Pedro Rigo.

Todos os municípios que aderem ao programa recebem um diagnóstico para o empreendedorismo e um plano de ações personalizado, com soluções para as principais lacunas do desenvolvimento local. Das ações contidas nos planos, merecem destaque a educação empreendedora, sala do empreendedor, capacitação de agentes de desenvolvimento e compras públicas.

Durante quatro anos, o Sebrae/ES oferece toda a sua expertise para que os prefeitos possam fazer uma gestão empreendedora com ajuda, apoio e subsídio das ações. As cidades são acompanhadas por um consultor e têm acesso ainda a capacitações que auxiliam no cumprimento dos nove eixos do programa: Gestão Pública Municipal, Desburocratização, Compras Governamentais, Poder Público como Indutor da Inovação, Inclusão Produtiva, Liderança e Território, Educação Empreendedora, Sala do Empreendedor e Projetos Especiais.