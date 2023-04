A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu, em flagrante, na tarde da última sexta-feira (21), um homem, de 24 anos, investigado como um dos autores de um duplo homicídio ocorrido durante a madrugada do mesmo dia, no bairro Boa Vista II, em Vila Velha. Uma das vítimas era militar do Exército. A arma do militar foi recuperada durante diligências realizadas neste domingo (23).

Orelha. O detido, conhecido como “Orelha”, foi localizado e preso no bairro Boa Vista II, após ser visto durante uma campana policial saindo de um dos locais que costuma pernoitar. Foi recolhido na residência em que estava a roupa que utilizava no momento do crime.

Por volta das 03h20 dessa sexta-feira (21), a Polícia Militar (PMES) foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo teria passado por um bar, no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, e realizado diversos disparos de arma de fogo. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde uma vítima de 26 anos, identificado como militar do Exército Brasileiro, já estava em óbito.

Os policiais foram informados que outro jovem, de 23 anos, que estava com o militar, também tinha sido alvejado pelos disparos e já havia sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. A vítima também não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito após dar entrada na unidade.

Provas. Equipes de policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foram a campo com intuito de buscar mais informações sobre o fato e colher provas e imagens de câmeras de videomonitoramento que pudessem ajudar na identificação do(s) suposto(s) autor(es).

“Diligenciamos a procura do ‘Orelha’ em diversos locais no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e ao descobrirmos o endereço da sua mãe fomos até o local. Dessa forma, ficamos por muito tempo monitorando a residência, até que por volta das 16h, o indivíduo saiu da casa de sua mãe caminhando pela rua e foi reconhecido pela nossa equipe, que foi ao seu encontro e o abordou dando voz de prisão. Ao indagarmos o suspeito por sua participação na morte do militar do exército, este teria dito que realmente estava no local e não deu mais detalhes do crime”, disse o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, delegado Christian Carvalho Waichert.

Roupas. Na casa da mãe do suspeito, foram encontrados e apreendidos um celular e as roupas usadas no crime, uma camisa de mangas compridas de cor branca e uma bermuda de cor bege clara.

“A arma do militar foi recuperada durante diligências realizadas neste domingo (23), no bairro Boa Vista II, em Vila Velha. Novas diligências estão sendo feitas com intuito apreender a arma de fogo utilizada pelo suspeito, bem como localizar e prender os outros indivíduos envolvidos no crime”, disse Waichert.

O suspeito foi conduzido para Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, bem como os materiais apreendidos, o aparelho celular e suas roupas.

Ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil com impossibilidade de defesa da vítima e furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.