Na noite deste domingo (23), em Ibatiba, na Região do Caparaó, uma menina de 13 anos matou seu próprio pai, de 51 anos, com quatro facadas. Segundo a Polícia Militar, a adolescente relatou que o homem estava agredindo sua mãe e que ela o golpeou para impedir que a mulher fosse morta. Mãe e filha foram levadas para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, mas seus nomes e o bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a identidade da adolescente, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Quatro facadas. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o crime aconteceu por volta das 20h, e o homem foi atingido por quatro facadas. Ele chegou a receber atendimento no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Agressões. A mãe da adolescente, de 35 anos, que estava presente no local, contou que ela e o marido começaram a discutir e que o homem a agrediu com um chute forte e um soco nas costas. Ela relatou que, após as agressões, o homem começou a procurar uma faca na casa. A filha da mulher escondeu a faca em suas mãos para evitar que a mãe fosse esfaqueada. No entanto, o homem voltou a agredi-la, e a menina golpeou o pai quatro vezes, atingindo seus pulmões, nuca e região do pescoço.

Defender a mãe. A mãe da adolescente disse que foi casada com o homem por 17 anos e que sempre sofreu agressões. A filha do casal justificou aos militares que deu as facadas no pai para impedir que sua mãe fosse assassinada, uma vez que ele procurava pela faca para atingir a mulher.

Após o crime, mãe e filha foram levadas para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Uma advogada acompanhou as duas até a unidade policial.

legítima defesa. A Polícia Civil informou que a adolescente de 13 anos foi conduzida à delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi verificado que agiu em legítima defesa. Ela foi reintegrada à mãe. O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O procedimento foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba.