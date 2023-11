Na última terça-feira (07), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, realizou uma operação policial com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Juízo da Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. A ação visou desarticular uma quadrilha suspeita de promover o tráfico de drogas por meio de delivery nos municípios de Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Alegre e Vargem Alta.

Operação. As ações ocorreram após seis meses de investigação realizada pela Denarc, que apresentou as evidências da associação para o tráfico existente entre os indivíduos. A ação ocorreu nos bairros Amarelo, Campo Leopoldina e Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, e contou com o efetivo de 13 policiais civis, entre delegados, agentes e investigadores, e quatro viaturas policiais.

Um dos alvos, um homem de 33 anos, foi preso no bairro Ferroviários, onde foram apreendidos 7,7 quilos de maconha, 1,4 quilos de cocaína, caixa de medicamentos, três balanças de precisão, três celulares, 35 munições calibre 9mm, R$ 4,5 mil em espécie, um notebook, um pássaro da fauna silvestre e um veículo.

1 de 4

Prisão. Em um imóvel localizado no bairro Campo Leopoldina, foram apreendidos um veículo, uma pista da marca Glock, três carregadores e dez munições de calibre 9mm. Na residência, um indivíduo de 32 anos foi preso por posse de drogas para consumo próprio. No terceiro imóvel, localizado no bairro Amarelo, nada de ilícito foi encontrado.

“A operação será importante para a sociedade de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que propiciará a retirada de indivíduos perniciosos para o convívio social, que se valem de aplicativos de mensagem para promover o delivery de drogas em Cachoeiro e municípios vizinhos, visando indiscriminadamente os jovens desses municípios. Além de promover o delivery de drogas para usuários finais, ainda abasteciam outros traficantes da região”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

O suspeito de 33 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de munição de uso restrito e por ter animal da fauna silvestre em desacordo com a legislação. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.