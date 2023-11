Uma nova onda de calor está se formando na região central do Brasil e deve atingir o estado do Espírito Santo a partir da sexta-feira (10), podendo ser ainda mais intensa do que a ocorrida no mês de setembro. De acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem alcançar até 37ºC em cidades capixabas e superar os 40ºC em outras regiões do país.

Temperaturas. No Espírito Santo, a onda de calor se estabelecerá a partir da próxima sexta-feira (10) e poderá perdurar até, pelo menos, a terça-feira (14). Antes da chegada do calor intenso no final de semana, o estado receberá uma influência de umidade vinda do oceano, o que auxiliará na formação de nuvens e no controle das temperaturas. A expectativa é que os termômetros marquem temperaturas na casa dos 37ºC.

Explicação. Segundo o Inmet, tradicionalmente, o mês de novembro é um dos mais chuvosos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. No entanto, esse período também é propenso ao chamado “veranico”, que se caracteriza pela ausência de chuvas durante a estação chuvosa. A maior incidência de radiação solar na superfície terrestre contribui para a elevação das temperaturas.

A causa desse “veranico” é atribuída à atuação de uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera, o que impede a formação de nuvens e, consequentemente, contribui para o aumento das temperaturas. Uma onda de calor, conforme o Inmet, ocorre quando as temperaturas se mantêm, no mínimo, 5°C acima da média, por um período mínimo de três dias consecutivos.