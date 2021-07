Polícia prende traficante do Morro do Quiabo, um dos mais procurados do ES

Mais um excelente trabalho da Polícia Militar do Espirito Santo. Foi preso na manhã desta terça-feira Rondinei de Souza Porto, de 22 anos, vulgo Grilinho, um dos 10 criminosos mais procurados do Estado.

Grilinho é o terceiro membro do grupo criminoso que domina o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica, e estava com mandado de prisão em aberto por homicídio e envolvido no tiroteio em Flexal no dia 02 de janeiro de 2021. Em 2018, com 18 anos, ele fugiu da delegacia Regional de Cariacica, algemado, junto com um comparsa.

Uma operação policial foi montada e o bandido acabou preso quando saia da casa da namorada. “Grilinho”, foi preso depois que o serviço reservado da Polícia Militar (P2), recebeu informações que ele estaria na região.

Segundo a polícia, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e posse de drogas, além do cumprimento de mandado de prisão por homicídio. Ele foi levado ao Centro de Triagem de Viana.