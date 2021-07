A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Saúde, está lançando um projeto que visa diminuir as filas que se formam logo pela manhã nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Com o lançamento do projeto “Agenda Programada”, o objetivo da Secretaria é fazer com que os moradores possam fazer seus agendamentos com mais tranquilidade e na certeza que serão atendidos com dias e horários marcados, sem precisar passar a noite na fila.

“Sabemos como é incômodo ter que acordar tão cedo, ficar em uma fila e às vezes não ter a oportunidade de ser atendido. Todos os postos terão essa agenda programada, cada um de acordo com a sua necessidade”, explicou o secretário Gustavo Meyrellis.

Ainda de acordo com o secretário, esse projeto visa facilitar os serviços ofertando mais qualidade aos usuários do sistema municipal de saúde. Procure o posto de saúde mais próximo da sua casa para saber mais sobre o projeto. Confira no vídeo mais explicações do secretário sobre a Agenda Programada.

https://youtu.be/pQoPWyhjtzA