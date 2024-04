Três indivíduos foram detidos sob suspeita de estarem ligados à trágica morte de Nadyane Santana, uma jovem atendente de 20 anos. Seu corpo foi encontrado em uma área de mata no Village do Sol, Guarapari, em 6 de abril deste ano. Nadyane, que estava grávida de dois meses, exibia ferimentos à bala e sinais de agressão. As informações são de A Gazeta.

Interrompesse a gestação. De acordo com as autoridades policiais, um dos suspeitos, supostamente o mandante do crime, mantinha um relacionamento fora do casamento com a jovem, que trabalhava para ele em uma lanchonete. As investigações revelaram que, em determinado momento, Nadyane descobriu sua gravidez e começou a buscar apoio financeiro do parceiro. Contudo, ele insistia para que ela interrompesse a gestação.

Contratou dois. Foi quando a esposa do suspeito tomou conhecimento da situação que ele contratou dois indivíduos para eliminar Nadyane, em troca de pagamento. Além disso, constava um mandado de prisão preventiva contra o ex-patrão da vítima por um homicídio ocorrido em 2019, na cidade de Mariana, Minas Gerais.

Crime. No começo deste mês (6), uma mulher que passava por uma área de mata em Village do Sol, Guarapari, encontrou o corpo da jovem, que exibia sinais de tiros e agressões. Nadyane era originária da Bahia e residia no Espírito Santo há dois anos. Veja aqui

Os presos são: C.J.S. foi preso em 16/04/2024, no bairro Muquiçaba, em Guarapari; A.H.S.K. foi preso em 18/04/2024; T.L. foi preso em 18/04/2024, no bairro Ipiranga, em Guarapari.