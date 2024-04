Uma jovem grávida de dois meses, cujo corpo foi encontrado sem vida em Guarapari no último sábado (6), estava sob constante ameaça e chegou a ser agredida em seu local de trabalho. A vítima foi identificada como Nadyane Santana, de 20 anos, conforme relatado por um familiar em uma entrevista concedida para a TV Gazeta. O parente optou por manter-se anônimo.

De acordo com o familiar, a agressão ocorreu em 31 de março e foi capturada por uma câmera de segurança. As imagens mostram Nadyane em confronto com outra mulher em frente à loja onde trabalhava como atendente. Naquele dia, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o incidente.

“Estava envolvida com um homem casado, cuja esposa descobriu. Ameaçava arrancar-lhe os dentes para que ela parasse de zombar e ameaçava matá-la, jogando-a em uma vala. Na semana passada, ela se envolveu em uma briga e, a partir desse momento, começou a receber ameaças. Confio em Deus para que a justiça seja feita e que paguem pelo que fizeram com ela”, declarou o parente.

No domingo (7), os familiares compartilharam uma conversa de Nadyane com uma amiga, na qual ela mencionava as ameaças que vinha sofrendo. Conforme apurado pela TV Gazeta, Nadyane saiu de casa na última sexta-feira (5), informando que encontraria uma amiga. Uma hora depois, ela deixou de atender chamadas e mensagens, deixando os familiares preocupados.

Na tarde de sábado (6), uma mulher que passava por uma área de mata em Village do Sol, Guarapari, encontrou o corpo da jovem, que exibia sinais de tiros e agressões. Nadyane era originária da Bahia e residia no Espírito Santo há dois anos. Seu sepultamento ocorrerá na cidade de Mucuri. O caso permanece sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.