A Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCT) recuperou reboques, baús e um veículo com restrições de roubo, adulterados e sem identificação, que estavam em um galpão provavelmente usado como desmanche, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, no dia 11 de fevereiro. O material recuperado está avaliado em R$ 500 mil.

A equipe realizava diligências pela região quando desconfiou da atitude suspeita em um galpão que estava aberto em manutenção.

“Entramos no local e localizamos o material. Além disso, encontramos peças que demonstravam que vários veículos já haviam passado por ali para fins de desmanche e ainda há indícios de utilização do espaço para recebimento de cargas roubadas”, contou o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCT), delegado Brenno Andrade.

As investigações continuam para a identificação do dono do galpão e dos responsáveis pelo fato.