Na noite do último sábado (13), por volta das 18h, policiais militares em patrulhamento no bairro Perocão avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Segundo a Polícia Militar, ao perceber a presença policial, ele se abrigou no quintal de uma residência, mas não foi localizado. Uma busca na área resultou na apreensão de quatro pedras de crack, uma trouxa grande e 33 buchas menores de maconha, seis pinos de cocaína e cinco buchas de skank. O material foi encontrado em uma sacola e encaminhado para o DPJ.

Mais tarde, por volta das 21h, um suspeito foi detido em flagrante por tráfico de drogas no bairro Aeroporto, nas proximidades da praça. Com ele, foram apreendidas 23 pedras de crack e R$ 160,00 em dinheiro.

Sexta-feira. Na manhã de sexta-feira (12), um homem foi detido nas proximidades da Praça do bairro Aeroporto, portando duas buchas de maconha, dois papelotes de cocaína e 26 pedras de crack.

No mesmo dia, por volta das 14h, um veículo com restrição de furto/roubo foi localizado e recuperado no bairro Una.

Já às 18h, outra apreensão de drogas ocorreu no bairro Jabaraí. Os militares confiscaram 132 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha e 12 pedras de crack. Dois indivíduos foram detidos e um menor de 17 anos apreendido. Além das drogas, foi encontrado R$ 820,00 em dinheiro com os suspeitos.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia regional juntamente com todos os materiais apreendidos.