“Pornografia Infantojuvenil”: Polícia Federal prende homem no sul do ES por crimes sexuais contra menores na internet

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (25) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com o objetivo de combater a divulgação e o armazenamento de arquivos na internet contendo cenas de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. A ação resultou na prisão de um homem.

Além da prisão do investigado, os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município: um na residência do suspeito e outro em seu local de trabalho. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, um computador e um pen drive. Todo o material recolhido será encaminhado para a perícia técnica, que analisará o conteúdo e verificará possíveis conexões com outros crimes.

Após ser detido, o homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento. Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O investigado poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena para este delito pode chegar a 4 anos de prisão, sem prejuízo de outras infrações que venham a ser apuradas no decorrer das investigações.

Alerta aos pais e responsáveis

Diante do caso, a Polícia Federal reforça o alerta aos pais e responsáveis sobre a extrema importância de monitorar e orientar os filhos, tanto no mundo virtual quanto no físico, visando protegê-los contra os riscos de abusos sexuais.

A instituição destaca que algumas medidas essenciais de proteção incluem: