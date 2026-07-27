Capixabas dão show no tiro com arco e conquistam medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro

O tiro com arco do Espírito Santo viveu um fim de semana de grandes conquistas. Dois arqueiros capixabas garantiram medalhas de ouro no 19º Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil e Master de Tiro com Arco, realizado no Centro de Treinamento da Brasil Arco, em Maricá, no Rio de Janeiro.

Os grandes destaques da competição foram Eduardo Diamantino Almeida e Victor Hugo Duarte, que subiram ao lugar mais alto do pódio em suas respectivas categorias. Além do ouro individual, Eduardo voltou ao pódio para faturar a medalha de bronze na disputa sub-21 de equipes mistas, ao lado da companheira Gabriella Fontoura Galter.

Os três medalhistas representam a equipe de tiro com arco do Caxias Esporte Clube, de Vitória.

Despedia da base com “chave de ouro”

Considerado uma das principais promessas da modalidade no país, Eduardo Almeida marcou presença no Pan da Juventude em maio deste ano e se consolidou como o melhor brasileiro nas disputas individuais do recurvo sub-21, alcançando a 10ª colocação.

A conquista do título brasileiro sub-21 no arco recurvo serviu para encerrar com chave de ouro sua trajetória nas categorias de base.

“Campeão brasileiro sub-21 no meu último ano, pra encerrar com chave de ouro na base. Tinha que ganhar, né (risos)? Foi muito bom, muito divertido, o nível foi alto e deu tudo certo”, comemorou o campeão.

Em seu currículo na base, Eduardo reúne outros resultados expressivos, como o título de campeão sul-americano sub-21 em 2024 e medalhas nos Jogos da Juventude em 2023.

Confira os resultados dos capixabas na competição:

Recurvo Masculino Sub-21

1º Eduardo Diamantino – Caxias Esporte Clube (ES)

2º Miguel Pereira – Dispara Brasil

3º André Forti – Pampulha Iate Clube

Recurvo Sub-21 Equipe Mista

1º Pampulha Iate Clube

2º Dispara Brasil

3º Caxias Esporte Clube – Eduardo Almeida e Gabriella Fontoura Galter (ES)

Recurvo Masculino Sub-18