Levantamento mostra redução de acidentes, feridos e mortes na BR-101 no Espírito Santo

A BR-101 apresentou uma redução nos índices de acidentes, feridos e mortes no primeiro semestre de 2026 no Espírito Santo, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Um levantamento divulgado pela concessionária Ecovias Capixaba aponta uma queda de 15,8% no total de acidentes e de 9,1% no número de vítimas fatais na rodovia entre janeiro e junho.

No acumulado dos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 1.678 acidentes, contra 1.994 ocorrências anotadas no mesmo intervalo de 2025. O total de pessoas feridas na pista também encolheu, recuando 18,4% ao passar de 1.178 para 961 vítimas. Já os óbitos caíram de 63 para 57 casos. O perfil das fatalidades indica que 82% das vítimas eram do sexo masculino, e 26% das pessoas que morreram não faziam o uso do cinto de segurança no momento do impacto.

Motociclistas lideram estatísticas de fatalidades

Os dados detalhados sobre as mortes na rodovia revelam que os motociclistas e garupas foram os mais afetados, representando 44% das vítimas fatais no primeiro semestre de 2026. Os ocupantes de carros ou caminhões responderam por 37% dos óbitos, enquanto pedestres e ciclistas somaram 19% do total de fatalidades.

Embora a colisão traseira lidere como o tipo de acidente mais frequente na BR-101 — com 384 registros em 2026 diante de 489 em 2025 (queda de 21,5%) —, as ocorrências mais letais possuem outra natureza. Quando analisados apenas os acidentes que resultaram em mortes, os atropelamentos de pedestres e as colisões frontais aparecem no topo da lista, com 11 óbitos cada. Logo em seguida constam as colisões laterais (7 mortes), colisões traseiras (7), choques contra objetos fixos (5), colisões transversais (3) e quedas de moto (3).

Atendimentos aos usuários e balanço das obras de duplicação

A redução dos indicadores coincidiu com o andamento de obras estruturais e com o reforço dos serviços de apoio ao longo do trecho que liga o Espírito Santo à Bahia. De janeiro a junho, a concessionária contabilizou 37.744 atendimentos aos usuários da BR-101. Desse montante, as inspeções de tráfego somaram 15.622 chamados, os auxílios mecânicos alcançaram 13.505 ocorrências e os socorros médicos totalizaram 2.698 intervenções.

No campo da infraestrutura, os trabalhos de duplicação avançaram em diferentes pontos da rodovia. O trecho entre os municípios de Serra e Fundão (do km 231,9 ao km 247,1) desponta como o mais adiantado, atingindo 36% de execução física. O segundo segmento com maior evolução fica entre Iconha e Anchieta (km 357,7 ao km 373,3), com 26% das intervenções concluídas.

Outras frentes de trabalho também registraram progressos no semestre, como o lote que abrange as cidades de Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua (6,7% de execução); o trecho entre Ibiraçu e João Neiva (6,4%); e o espaço compreendido entre Iconha e Rio Novo do Sul (4,7%).