Pressão no Tatame: Atletas capixabas encaram potências do Taekwondo e garantem pódios em Guarapari

Se alguém pensou que os atletas capixabas entrariam no tatame da Copa Sudeste de Taekwondo apenas para fazer figuração diante dos vizinhos regionais, errou feio o alvo. Entre a última sexta-feira (19) e o domingo (22), a cidade de Guarapari virou o epicentro de golpes de alta precisão, gritos de superação e, claro, uma belíssima coleção de medalhas para os donos da casa, que bateram de frente com as maiores potências esportivas do país.

Disputar o torneio do Sudeste não é para qualquer um com coração fraco. Quem avisa é o experiente treinador Charlles Barbosa Oliveira, do CT Charles TKD, que não poupou realismo ao analisar o cenário:

“Ao contrário de outros regionais, o Sudeste é o mais disputado. Competimos de igual para igual com potências como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O nível é praticamente o de um Campeonato Brasileiro”, comentou o treinador.

Mas quem tem talento não teme o tamanho do adversário, e a Academia Manuela Feliz provou isso na prática. Na categoria Individual Juvenil, Valentina Silva Reis distribuiu técnica na faixa preta e garantiu uma honrosa terceira posição. E a colheita de pódios continuou nas divisões por peso: Nícolas Rodrigues, também esbanjando a faixa preta, voou alto no Sub-21 até 54 kg e subiu ao pódio, enquanto Mateus Nascimento assegurou o bronze no Juvenil até 73 kg.

O Centro de Treinamento Charles TKD também não ficou para trás e carimbou sua presença no pódio da modalidade kyorugui com duas medalhas de bronze de muito respeito, ambas conquistadas no território rigoroso da faixa preta: Breno Monteiro deu o nome na categoria cadete até 45 kg, e Lucas Sammyr garantiu o seu lugar ao sol no juvenil até 59 kg.

Manuela Feliz, mestre da academia e técnica da Seleção Brasileira de Taekwondo, não escondeu o sorriso de dever cumprido ao ver o resultado de seus pupilos.

“Como técnica, ver meus atletas subirem ao pódio é uma sensação de enorme orgulho e gratidão. Cada medalha representa disciplina, comprometimento, superação e o trabalho diário na academia”, afirmou a treinadora.

Com os resultados consolidados e o respeito devidamente conquistado perante o restante do país, os comandantes do Taekwondo capixaba reforçam que o segredo está no trabalho sério e na continuidade dos treinamentos. Enfrentar os eixos tradicionais do esporte e trazer medalhas na bagagem mostra que, quando o assunto é Taekwondo, o Espírito Santo sabe muito bem como dar o troco — com chutes certeiros e lugar garantido no pódio.