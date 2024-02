Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (28), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, convocou todos estados e municípios brasileiros para a realização do Dia D de Mobilização Nacional Contra a Dengue no próximo sábado (02), e o Espírito Santo é o estado referência para a ação. A ministra virá ao Estado para a mobilização no município da Serra para conscientizar o Brasil sobre a importância das ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito.

“A dengue é uma doença que olhamos muito em duas dimensões: a prevenção e o cuidado. Elas continuam sendo importantes e o Dia D vai reforçar isso, sobre o controle dos focos e o cuidado que envolve todos os poderes, além da responsabilidade das cidadãs e cidadãos (no combate à dengue)”, reforçou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Entre as sugestões, está o protagonismo dos agentes, responsáveis por levar as mensagens de orientação e prevenção à população. Além do cuidado para a eliminação dos focos, deverá haver também instruções sobre sinais de alerta e a importância da hidratação. As ações propostas foram definidas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

“Estamos comprometidos com o enfrentamento a essa epidemia para preservar a vida. No próximo sábado (02), Dia D, estaremos juntos incentivando as ações municipais de vacinação e de combate na eliminação dos focos do mosquito. Os cuidados devem ser de todos, pois 80% dos focos estão nas residências. A dengue é uma ameaça e pode ser fatal. Precisamos unir forças!”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, que esteve presente na reunião com a ministra.

As ações foram apresentadas durante assembleia dos secretários estaduais de Saúde realizada pelo Conass. O encontro contou ainda com a participação de diferentes entidades da saúde, a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross; os secretários nacionais de Saúde, Ethel Maciel e Felipe Proenço; o presidente do Conass, Fabio Baccheretti; o presidente do Conasems, Hisham Mohamad Hamida; e a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Conacs), Ilda Angélica.

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, está em contato com os municípios para reforçar a importância das realizações das ações de combate à dengue com a população no próximo sábado (02).

Dados e ações

Até esta quarta-feira (28), foram notificados 45.186 casos de dengue no Espírito Santo e dois óbitos confirmados, além de outros 17 em investigação. A Sesa monitora a incidência diariamente e por semana epidemiológica, dando orientação aos municípios nas ações e ofertando treinamentos para técnicos de saúde.

Desde o início da imunização contra a dengue no Estado, 4.099 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas.

Na última semana, o Estado decretou situação de Emergência em Saúde Pública no Estado, em razão do cenário epidemiológico das arboviroses. Além disso, constituiu o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Arboviroses, com ações a serem desenvolvidas em parceria com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com a possibilidade de articulação de demais órgãos.