O prefeito Arnaldinho Borgo anunciou, nesta segunda-feira (20), reajuste no ticket alimentação. Atualmente, o ticket é de R$ 300 e passará para até R$450. Para os servidores que trabalham com carga horária inferior a 40h por semana, o auxílio alimentação passará para R$400 e para os que trabalham com carga horária igual ou maior que 40h semanais será de R$ 450. O Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara Municipal de Vila Velha nesta segunda-feira.

Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, o ticket foi reajustado em 200% somente nestes 19 meses de gestão: “Em Vila Velha não tem mais vale coxinha. Os servidores agora contam com ticket refeição de verdade. Em 19 meses, aumentamos em 200% o ticket, valorizando o servidor e cuidando de quem nos ajuda a cuidar da cidade. Já vai se preparando, até porque nessa folha já pagamos retroagindo a primeiro de setembro. Essa é a Vila Velha do Futuro, valorizando o servidor no presente. Viva Vila Velha!”

O secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago, garantiu que o reajuste sairá ainda neste mês: “A Secretaria de Administração irá fazer uma folha complementar ainda neste mês de setembro, para fazer o ajuste da diferença a ser pago. O valor será retroativo ao dia 01/09”, ressalva.

O primeiro reajuste do ticket alimentação foi anunciado em outubro de 2021. Durante o evento em comemoração ao Dia do Servidor, o prefeito Arnaldinho Borgo anunciou o reajuste de 100% sobre o auxílio alimentação dos servidores, que passou a ser pago em janeiro deste ano.