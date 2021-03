O prefeito de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil, anunciou agora a pouco em suas redes sociais, que pretende comprar vacinas da Rússia.

De acordo com Alexandre, “Estamos com dinheiro em caixa e já anunciamos a intenção de comprar 4 milhões de vacinas para Belo Horizonte. Já fiz contato com representantes da Rússia, que produz a Sputnik V, e procuramos outros laboratórios. O pagamento será adiantado, assim que disponibilizadas as doses”. Veja o post.