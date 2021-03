Segundo informações do secretário de estado da saúde, Nésio Fernandes, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deverá anunciar nesta sexta-feira as novas medidas referentes à pandemia da covid-19. O esperado é que nenhuma cidade esteja classificada como risco baixo.

A grande diferença do mapa de risco desta semana será o número de cidades classificadas como risco alto, visto que no mapa atualmente vigente apenas o município de Ibatiba está no nível vermelho, o mais alto de alerta contra a covid-19.

Ainda de acordo com outras informações divulgadas, uma cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória estará classificada como risco alto neste novo mapa, porém não foi revelado o nome de qual será.

“O governo reconhece o momento crítico que o país e o Espírito Santo vive. Toda a rede hospitalar está sendo reforçada. A partir da matriz de risco diversos municípios irão alcançar o risco alto e praticamente não teremos mais municípios no risco baixo no estado do Espírito Santo. O mapa de risco vai representar o real risco que vivemos no estado”, declarou o secretário de estado da saúde, Nésio Fernandes.

Nos municípios que o nível de alerta esteja alto só poderão funcionar sem restrições as atividades caracterizadas essenciais pelo Ministério da Saúde. As consideradas como não essenciais terão o horário de funcionamento reduzido e restrições mais específicas.

Por fim, a expectativa é de que o Espírito Santo esteja com medidas mais restritivas das que foram aplicadas nas últimas semanas, acompanhando o problema do colapso do sistema de saúde, que já atingiu os estados vizinhos como Bahia, Minas Gerais e está próximo de atingir os de São Paulo e Rio de Janeiro.

A matéria completa sobre o novo mapa de risco poderá ser vista no site do Portal 27, que irá acompanhar a transmissão ao vivo do governador a partir das 18 horas.