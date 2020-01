Foi divulgado no Diário Oficial desta segunda-feira (20) o edital 001/2020 que prevê o concurso da Guarda Municipal de Cariacica. Ao todo, são 50 vagas ofertadas com vencimentos de R$ 1.700 com adicional de risco de vida de 30% sobre o salário base. A taxa de inscrição é de R$ 56.

Os interessados devem realizar a inscrição a partir do dia 21 de janeiro através do endereço eletrônico www.ibade.org.br. Os candidatos que não têm acesso à internet podem realizar a inscrição no Posto de Atendimento, localizado no Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica, rua Antonio Leonardo da Silva, nº 43, Bairro Alto Lage. O posto funcionará das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. As inscrições encerram no dia 16 de fevereiro.

Seguindo o previsto pela Lei 6.024/2019, no mínimo, 20% das vagas serão preenchidas por mulheres. O concurso contará com seis etapas. A primeira delas, a prova objetiva, ocorrerá no dia 8 de março de 2020. Confira abaixo as demais etapas previstas no edital.

1ª ETAPA Prova objetiva 2ª ETAPA Prova de capacidade física 3ª ETAPA Avalização psicológica 4ª ETAPA Exames médicos 5ª ETAPA Investigação de conduta social 6ª ETAPA Curso de formação

Para se inscrever, os candidatos necessitam ser brasileiros; possuir, no mínimo, o ensino médio completo comprovado por meio de diploma ou histórico escolar emitido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; idade entre 18 e 45 anos; possuir carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria “AB”; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; ter sanidade física e mental; ser aprovado em exame de aptidão psicológica para uso de arma de fogo; ter aptidão física; possuir idoneidade moral; ser aprovado em exame antidoping; e ser aprovado no curso de formação. O expediente será de 40h semanais.

O secretário municipal de Gestão e Planejamento, Rodrigo Magnago, relata que o concurso da guarda é “um marco histórico para o município e é um preenchimento de cargo público muito almejado pela população cariaciquense para mitigar as questões afetas da seguraça pública”.

EDITAL DO CONCURSO

Serviço

Inscrições: de 21/01/2020 a 16/02/2020

Cargos: Guarda Municipal I – 50 vagas – 40h semanais

Vencimentos: R$ 1.700 + adicional de risco de vida de 30% sobre o salário base

Informações https://www.ibade.org.br/Concurso/430/Inicio

ou no telefone (21) 3674-9190 / 0800 668 2175