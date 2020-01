O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) decretou, nesta segunda-feira (20), estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, municípios do Sul do Estado que foram afetados pela chuva da última sexta-feira (17). Ele também anunciou novas medidas para auxiliar na limpeza e na reconstrução das cidades, a exemplo do fornecimento de maquinário pesado.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, de uma reunião envolvendo representantes de diferentes órgãos do poder público, Casagrande anunciou que caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) fornecerá máquinas para a limpeza das ruas e estabelecimentos, como pá mecânica, caminhão basculante e escavadeira hidráulica.

Além de atuar na reconstrução das estradas estaduais, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) também trabalhará na reconstrução das pontes que foram destruídas pela força da água.

O órgão também se envolverá na elaboração de projetos de infraestrutura, já que muitas casas e outros tipos de edificação foram destruídos. “O trabalho está organizado em cada município, organizado pela Defesa Civil Estadual, para que possamos, de fato, dar o apoio necessário as pessoas neste momento, limpar as cidades, desobstruir as estradas do interior e partir para um trabalho de reconstrução dos municípios e também de apoio às famílias que sofreram com as chuvas”, disse o governador.

Alimentação e material de limpeza

A Coordenação do Serviço de recebimento de doações solicita em caráter de urgência doação de material de limpeza e de higiene pessoal no Ponto Central de Doações – ASCAMES. A Coordenação informa ainda que no momento não se faz mais preciso de doação de roupas, uma vez que o quantitativo já está muito grande.

Pontos de distribuição nas comunidades

A Prefeitura Municipal através da Coordenação do Recebimento e Distribuição das Doações informa a todos que os pontos para distribuição dos donativos foram ampliados a fim de facilitar o acesso das pessoas as doações. Confira e compartilhe!

Distribuição de donativos: cesta básica, água, produtos de limpeza e colchões;

Horário: 8h às 17h,

Locais: Centro de Iconha – Rodoviária

Ilha do Coco e Jardim da Ilha – Igreja católica da Ilha

Santa Luzia – Igreja Católica

Bom Destino – Igreja Católica e Batista

Ilha de Santo Inácio – Associação de Moradores

Monte Belo – Casa de Leia e Tasila