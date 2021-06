Entre os documentos enviados pela prefeitura, para comprovar que até agora só recebeu R$ 8 milhões de repasses da Caixa Econômica Federal, para a construção do Hospital Cidade Saúde, a prefeitura enviou também um documento que mostra que conseguiu estender o prazo para terminar as obras.

Campanha. Se antes o prefeito Edson Magalhães (DEM), estava prometendo, inclusive durante a campanha eleitoral, terminar a obra em março desse ano, ele agora conseguiu entender o prazo para dezembro de 2021.

Documento. Isso é o que está no documento da gerência executiva da Caixa Econômica, endereçada ao prefeito, dizendo que “Informamos que o Ministério da Saúde, por intermédio da Caixa Econômica Federal, procedeu “Ex-Offício” a alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse nº 766237/2011 para 30/12/2021.”

Seis meses. O documento é assinado por Wildes krohling coordenador da gerencia executiva e por Luciana Callegari, gerente da filial conforme documento em anexo. Com isso, o prefeito ganha mais seis meses para terminar a obra do hospital.