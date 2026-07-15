Brazaria Burger & Steakhouse: Ex-modelo internacional investe em Guarapari e traz proposta gastronômica inédita

Guarapari está prestes a vivenciar uma verdadeira revolução gastronômica. Inaugura na noite desta quarta-feira (15), na charmosa Avenida Paris, a Brazaria – Burger & Steakhouse, a primeira hamburgueria steakhouse premium da cidade. O empreendimento chega com o propósito de elevar o nível da culinária local, unindo o conceito das grandes hamburguerias paulistas à essência das tradicionais steakhouses texanas.

Por trás desse projeto inovador está a empresária capixaba Pâmella Ivinin. No alto de seus 30 anos, Pâmella tem uma história de vida inspiradora que se conecta diretamente com a Praia do Morro: foi ali, há vários anos atrás, que ela começou a empreender vendendo trufas na praia. O destino a levou para as passarelas internacionais, onde trabalhou por 12 anos como modelo em mais de 15 países e atuou no agenciamento internacional de carreiras.

A bagagem cultural adquirida no exterior despertou o desejo de retornar às suas raízes com algo grandioso. A ideia, que começou a ser desenhada antes da pandemia, ganhou tempo para ser maturada e aprimorada. Agora, Pâmella retorna em definitivo para presentear a região sul capixaba com uma experiência gourmetizada e prime.

Menu assinado por Chef de renome internacional

Para transformar esse sonho em uma realidade impecável, a Brazaria conta com a consultoria e idealização do renomado Chef Thiago Gil, da Burger Happens (São Paulo). Com 12 anos de carreira na alta gastronomia, Thiago traz na bagagem passagens por cozinhas da Alemanha, certificações europeias em gastronomia mediterrânea e prêmios de peso — como o de Campeão Nacional de American Barbecue (Categoria Brisket) no BBQ Wars/Meatstock Brasil e Campeão do festival Heinz Burger. Ele também foi um dos fundadores da primeira hamburgueria exclusivamente de carne Wagyu certificado no Brasil.

Em entrevista, o chef destacou o cuidado na criação de cada detalhe do cardápio da Brazaria:

“Tudo tá sendo pensado para entregar pro cliente algo de altíssima qualidade, com conceitos que você não consegue encontrar por aqui. A ideia é trazer produtos de alta qualidade em hambúrguer e carne com valores que não sejam exorbitantes. Queremos atender todo o público de Guarapari e região com pratos diferenciados. O conceito traz um pouco da cena da hamburgueria artesanal tradicional, de steakhouses renomadas, que geralmente só se encontra em São Paulo. O que nós vamos fazer é uma revolução do hambúrguer em Guarapari.”

A exclusividade é a palavra de ordem na cozinha da nova casa. Cada mordida foi planejada para ser inesquecível:

“Os molhos são exclusivos, o cheddar é feito especialmente para a casa, a produção é extremamente exclusiva para que o cliente tenha uma experiência que não teve em nenhum outro lugar”, conclui o chef.

Os pratos que prometem conquistar a região

O menu da Brazaria foi desenhado para agradar aos paladares mais exigentes, combinando técnica apurada e ingredientes selecionados. Entre os grandes destaques que prometem virar febre entre os capixabas e turistas estão:

Croqueta de Costela: Crocante por fora, incrivelmente cremosa e saborosa por dentro.

Tábua de Picanha Caipira: O corte mais amado dos brasileiros servido com a excelência de uma autêntica steakhouse .

Hambúrgueres Artesanais: Com blends perfeitos, destacando-se a sofisticada versão Italiana, a surpreendente opção Vegetariana (especialidade premiada do chef) e a irresistível versão tradicional combinando cheddar artesanal, bacon e cebola crispy.

A Brazaria convida toda a população de Guarapari e do Sul do Estado para celebrar esta nova fase da gastronomia regional a partir desta quarta-feira. Venha se surpreender!

Serviço: