Diante da divulgação do mapa de risco, na última sexta-feira (04), e o avanço da vacinação, principalmente nos profissionais da educação, o município de Anchieta decidiu retornar com as aulas presenciais nesta segunda-feira. Para isso, será feita uma reunião virtual na tarde de hoje para conversar com os pais e explicar todas as medidas de segurança que estão sendo tomadas.

Até o momento, cerca de 95% dos profissionais da educação já foram vacinados em Anchieta, possibilitando um retorno mais seguro para a modalidade presencial. No entanto, caso o responsável não se sinta confortável para mandar os filhos à escola, também poderá optar por permanecer no ensino virtual, que irá ocorrer de forma conjunta.

Algumas das medidas de segurança que serão realizadas pelas escolas são:

Revezamento dos alunos;

Ocupação máxima de 50% nas salas de aula;

Aferição da temperatura na entrada da unidade;

Disponibilização de álcool 70%;

Medidas de distanciamento nos espaços escolares.

Vale lembrar que, para esta segunda-feira, estão marcados os retornos apenas da educação especial, creches, educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais). Para que o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos (EJA) retornem também, é necessário que o mapa de risco, que será publicado no final da tarde de hoje, classifique Anchieta no risco moderado.

Para explicar melhor sobre a retomada, a Secretaria de Educação (Seme) irá promover hoje (11), às 18h30, uma live que poderá ser acompanhada pelo perfil da instituição no Facebook ou Youtube. A Seme destaca que é imprescindível a participação das famílias na orientação dos seus filhos sobre as medidas sanitárias.