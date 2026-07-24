Superação em Guarapari: Conheça José Henrique Vieira, o atleta de 11 anos com 80 medalhas que sonha com os Jogos Paralímpicos

Neste sábado (25), a cidade de Vitória será o palco da etapa capixaba do Meeting Paralímpico Loterias Caixa. O evento esportivo vai reunir 166 atletas divididos em duas modalidades centrais e em diferentes faixas etárias (a partir da sub-11), abrangendo desde competidores em desenvolvimento até atletas de alto rendimento.

As disputas acontecem de forma simultânea em duas sedes na capital:

Atletismo (146 atletas): Na pista da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes);

Natação (20 atletas): Nas piscinas do Clube Álvares Cabral.

Destaque capixaba: O talento de José Henrique Vieira

Entre as grandes promessas da competição está o capixaba José Henrique Vieira, de apenas 11 anos. Nascido com fêmur curto congênito na perna esquerda, o jovem começou a nadar por recomendação médica, mas o esporte virou paixão durante os Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, quando ele imitava os nadadores no sofá de casa.

Morador de Guarapari, José Henrique percorre 60 km duas vezes por semana até Vitória para treinar no Clube Álvares Cabral com a mãe, Maressa Vieira (39), mantendo os treinos no município de origem nos demais dias.

Mesmo jovem, a trajetória do atleta impressiona:

Mais de 80 medalhas conquistadas em provas olímpicas e paralímpicas;

Convocação em junho deste ano para o Camping Escolar Regional Paralímpico , no Rio de Janeiro;

Sonho principal: Conquistar uma medalha nos Jogos Paralímpicos.

No Meeting deste sábado, ele disputa cinco provas na categoria sub-14 da classe S9 (limitações físico-motoras): 100m livre, 100m costas, 50m borboleta, 50m livre e 200m medley.

Caminho para as etapas nacionais

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e tem como meta percorrer todas as Unidades Federativas do país até o mês de agosto, encerrando a temporada em São Paulo (SP). Além de Vitória, a cidade de Florianópolis também recebe o evento neste sábado.

As marcas registradas pelos competidores são válidas para os rankings nacionais e servem como critério oficial de classificação para grandes torneios do CPB, incluindo as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias e os Circuitos Brasileiros.