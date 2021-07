A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social, começou a distribuir cobertores às pessoas atendidas pelo Centro de Referência Especializado no Atendimento à População em Situação de Rua (Centro POP).

Com o início do inverno e a queda das temperaturas, a demanda por agasalhos e cobertores aumentou e só na primeira remessa, já foram beneficiadas 30 pessoas, que no momento, não estão acolhidas em um dos três abrigos disponíveis no município.

Atendimento

Além dos cobertores, o Centro POP disponibiliza quatro refeições diárias, kit de higiene pessoal, insumos para lavagem de roupas, atendimento com psicólogo e assistente social, bem como encaminhamentos para toda rede de serviços (saúde, educação, cultura etc).

Secretária fala sobre a ação

“Fazemos o atendimento às pessoas em situação de rua que requerem cuidados, principalmente durante as noites mais frias. A entrega de cobertores é uma das nossas ações, com foco nesse público que precisa tanto de atenção, ainda mais considerando esse momento em que enfrentamos uma pandemia”, declarou a secretária de Assistência Social da Serra, Lilian Mota.