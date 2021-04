Prefeitura de Guarapari, abriu vagas de emprego através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac). O Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias, é para preencher vagas e cadastro de reserva para cargos de coordenador, pedagogo, orientador social, educador social, cuidador, cozinheiro e auxiliar de serviços gerais.

Inscrições. Segundo a prefeitura, as inscrições devem ser realizadas entre esta quarta-feira (28) e sexta-feira (30), diretamente na sede da Setac, localizada na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Muquiçaba. Das 9h às 11h e de 13h às 17h.

De acordo com a prefeitura, os resultados do processo seletivo simplificado serão afixados numa listagem na sede da própria Setac e publicado no site da Prefeitura Municipal de Guarapari no dia 06 de março. Confira os editais e os anexos.

