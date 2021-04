O agendamento de identidades foi suspenso em todo o Espírito Santo e acabou gerando problemas para a sociedade. Em Guarapari, o morador José Carlos comentou a situação que vive há 8 meses, sem conseguir tirar a segunda via da carteira de identidade pois nenhum posto atende sem o agendamento.

Segundo ele, todas as vezes que vai no posto de identificação da Polícia Civil se depara com uma placa na porta avisando que somente serão atendidos os que tiverem agendado um horário online, porém, mesmo tentando todos os dias, o calendário sempre está fechado.

“Tem mais de 8 meses que eu estou tentando tirar a 2ª via da minha carteira de identidade e não consigo agendamento em nenhuma cidade do estado. Aqui em Guarapari só tem 2 pessoas para atender, e mesmo assim só atendem por agendamento, precisamos de atenção das autoridades, qualquer site está com o calendário fechado”, disse José Carlos.

Problema antigo

Em agosto do ano passado, mais uma vez foi registrado o problema e, na época, o Portal 27 fez uma matéria sobre a situação, que viralizou e resultou em uma reunião das autoridades competentes para discutir sobre o assunto, com promessas de melhora, confira abaixo:

No entanto, até hoje o problema continua igual, o Posto de Identificação de Guarapari continua com apenas 2 funcionários e sem vagas para fazer a primeira ou segunda via da carteira de identidade.

O outro lado

Questionamos a Polícia Civil sobre o ocorrido e citamos a reunião que ocorreu no ano passado com os chefes do órgão, explicando que até hoje continua da mesma forma. Nos responderam afirmando que o agendamento está suspenso por causa da pandemia e que as equipes dos postos são formadas por policiais e servidores cedidos pela prefeitura.

Confira na íntegra:

“A Polícia Civil informa que, devido às restrições impostas pela pandemia, os agendamentos para solicitação de novas Carteiras de Identidade estão suspensos, e os Postos de Identificação estão atendendo apenas às demandas comprovadamente urgentes, como em casos de viagens ou necessidades médicas. Também é importante esclarecer que os Postos de Identificação estão funcionando em regime de revezamento de servidores, inclusive nas equipes mistas, compostas por policiais civis e servidores municipais cedidos pelas Prefeituras, como forma de reduzir a quantidade de pessoas nas unidades de atendimento. Além disso, alguns Postos de Identificação estão instalados em shoppings e prédios públicos, e abrem de acordo com o horário de funcionamento destes locais.

Neste momento, é necessário compreender que não estamos em um período normal de atividades, e a Polícia Civil orienta que apenas os cidadãos que necessitem da Carteira de Identidade com urgência dêem entrada na solicitação. A Polícia Civil orienta que, em caso de urgência, o cidadão dirija-se pessoalmente ao Posto de Identificação do seu município, com todos os documentos, inclusive que comprovem a urgência na emissão da Carteira de Identidade, para dar entrada na solicitação. Esses casos não são atendidos por agendamento, mas sim, por ordem de chegada. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (27)3382-5024.”