A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Obras (Semop), informou que iniciou neste mês agosto, a instalação de brinquedos acessíveis nas praças do município. Segundo a prefeitura, a praça Gislene Marinho, no bairro Santa Rosa, foi a primeira a receber os brinquedos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a instalação deixará a praça mais inclusiva e a diversão será mais agradável para o convívio das famílias. Conforme o cronograma da Semop, na próxima semana, as praças Philomeno Pereira Ribeiro em Muquiçaba e Irineu José Vicente, no Centro, serão as próximas a serem contempladas com os novos equipamentos acessíveis.

Ainda segundo a prefeitura, ela segue com obras de construção e revitalização das praças Gilda Alves em Santa Mônica, Praça da Bíblia no Centro, Praça da Cerca, Praça do Itapebussu, além da Praça Paris e Pracinha Belo Horizonte, em frente à Escola Costa e Silva, ambas na Praia do Morro.