A Faculdade Doctum, unidade Vitória, promove na quinta-feira (01), a partir das 14 horas, o Doctum em ação. O evento reunirá diversos profissionais para atendimento social. O Doctum em Ação é uma iniciativa do NUPRAJUR – Núcleo de Prática jurídica da faculdade sob a coordenação da Professora Juliana Gava e do Coordenador do curso de Direito, professor Stéfano Antonini D`Amato.

Além dos atendimentos realizados pelos acadêmicos, será ofertada as vacinas contra a covid-19, influenza, meningocócica C e ACWY, HPV e poliomielite oral (VOP) conforme o Calendário Nacional de Imunizações e situação vacinal encontrada, com o objetivo de contribuir para melhorar as coberturas vacinais do munício de Vitória. Os interessados, deverão comparecer ao local munidos com documento de identificação com foto e caderneta de vacinação.

Na ação serão ofertados o serviço de atendimento do PROCON, para atendimento e registro das reclamações; SEBRAE, com Informações sobre o programa de crédito para o MEI e contribuições obrigatórias, Comprovante do MEI, envio e retirada de dúvidas sobre Declaração Anual do Simples Nacional (DASN – SIMEI), Emissão de Certidões e Comprovantes, Informações e providências sobre cancelamento de CNPJ, Baixa de empresa/CNPJ; Atendimento e orientação jurídica, mediação de conflitos e acordos extrajudiciais; Aferição de pressão arterial, Medição de IMC; Atendimento psicológico (terapia em sessão única), material de prevenção ao suicídio; Triagem para atendimento odontológico, além de oficinas, e atrações culturais, entre outros.

De acordo com o coordenador do curso de Direito, professor Stéfano Antonini D`Amato, a ação foi pensada como uma forma de reunir segmentos interessados em contribuir com a sociedade e tem por objetivo reforçar a responsabilidade social da instituição, beneficiando as comunidades com serviços e atendimentos realizados pelos acadêmicos e parceiros da faculdade.

Segundo Stéfano, outros eventos acontecerão ao longo deste ano nas unidades do Espírito Santo.

“Nós queremos realizar diversas ações ao longo do ano, em outros momentos, com o objetivo de contribuir com a sociedade e possibilitar aos nossos acadêmicos a oportunidade de participar de ações como essas, que nos transformam de uma forma indescritível. Ajudar ao próximo com nosso conhecimento é muito gratificante.

Programação

1º. Prefeitura de Vitória

Movimento Jovem com expressão cultural

Vacinação

PROCON – atendimento e registro de reclamações

2º. SEBRAE

Informações sobre o programa de crédito para o MEI

Informações sobre as contribuições obrigatórias

Comprovante do MEI

Envio e retirada de dúvidas sobre Declaração Anual do Simples Nacional (DASN – SIMEI)

Emissão de Certidões e Comprovantes

Informações e providências sobre cancelamento de CNPJ

Baixa de empresa/CNPJ

3º. Curso de Direito – Núcleo de Práticas Jurídicas:

Orientação Jurídica em diversas áreas jurídicas, especialmente, direito civil, consumidor, família, previdenciário, tributário, penal, dentre outros;

Mediação de Conflitos Familiares com confecção de acordos extrajudiciais para homologação judicial;

Agendamento para atendimentos para ações judiciais;

4º. Curso de Administração (Doctum Vitória):

micro-palestras de organização empresarial e de negócios para microempreendedores

5º. Curso de Enfermagem (Doctum Serra):

aferição de pressão e glicose

medição de IMC

6º. Curso de Odontologia (Doctum Serra):

pré-atendimento odontológico

orientação de boas práticas de higiene bucal

7º. Curso de Psicologia (Doctum Serra):

terapia em sessão única

material de prevenção ao suicídio

Serviço

Doctum em ação

Dia: quinta-feira, 01 de setembro de 2022

Horário: das 14h às 18 horas

Local: Faculdade Doctum Vitória. Av. Vitória, 2703 – Horto, Vitória – ES, 29045-160