Na tarde desta terça-feira (17), foi assinado o Termo de Fomento que faz o repasse de verba para a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) no Carnaval de Vitória 2023. O repasse, no valor de R$2.279.938,03 (em parcela única), foi assinado entre a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e a Liesge.

Durante a assinatura, que ocorreu na Prefeitura de Vitória, estavam presentes, além do prefeito Lorenzo Pazolini, o diretor-presidente da CDTIV, Marcus Gregório, o presidente da Liesge, Edson Neto, e todos os presidentes das escolas de samba de Vitória.

O repasse contempla um plano de trabalho a ser executado pela Liesge no Carnaval de Vitória 2023. No documento, está incluso o repasse de recursos para as escolas do município, pagamento de jurados, compositores e intérpretes e premiação dos 1º e 2º lugares dos grupos A e Especial.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou a importância da medida para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória.

“É um momento importante e especial. No ano passado, preparamos uma festa que ficou para a história do Estado, algo que o capixaba não via há muito tempo. Foi um espetáculo. O Carnaval deixou um legado para os capixabas e que grande parte do País conhece. Tenho certeza de que será uma festa maior que a do ano passado, quando ainda tínhamos algumas regras sanitárias. Este ano nosso potencial é ainda maior. Estamos levando a festa para o interior do Estado com materiais de divulgação e on-line. Vamos reunir uma multidão de pessoas com planejamento, organização e paz”, disse.

Geração de emprego e renda. O dinheiro investido nas escolas de samba traz um retorno à economia. No ano de 2022, foram movimentados R$ 20 milhões, gerando cerca de 5,3 mil empregos diretos e indiretos. A folia recebeu em torno de 12 mil turistas e a taxa de ocupação da rede hoteleira de Vitória chegou a 90%.

O diretor-presidente da CDTIV, Marcus Gregório, destacou a importância do evento. “Esse é um dos eventos mais esperados do calendário da cidade. O carnaval do Brasil começa aqui e, além de ser uma grande expressão da cultura popular, a folia movimenta a economia do município, fomentando toda a cadeia de turismo, gerando renda e empregos”.