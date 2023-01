Pelo menos dois grupos políticos estão debatendo a sucessão do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, que vai para seus dois últimos anos de mandato. As conversas ainda são iniciais, pois eles entendem que é preciso esperar a “poeira baixar”, após as eleições estaduais e federais.

Renovação. Mesmo sendo grupos que não devem caminhar juntos, estes dois grupos tem o entendimento em comum, que chegou o momento de uma “renovada” na prefeitura de Anchieta. “O prefeito já tem um nome que ele vai indicar como seu sucessor. Ele quer manter o poder. Estamos avaliando se esse nome tem a força que Fabrício acredita ou se é uma aposta fracassada. Mas estamos tranquilos. Nós temos dois nomes fortes e com experiência para apresentar”, disse um dos líderes do primeiro grupo, que é formado por pessoas com passagens pelo executivo e legislativo e não quer se manifestar oficialmente. “Para não acharem que o candidato sou eu. Por enquanto somos um grupo”, disse ele.

Novidades. O outro grupo é formado por pessoas sem muita bagagem política, mas bem articulados juntos aos empresários e o meio econômico da cidade. Eles dizem que querem apresentar uma novidade para os eleitores. “Nós vamos mostrar para os eleitores que o caminho pode ser outro. Pode ser um novo caminho. Mas não vamos falar nomes ainda. Estamos só no começo das conversas”, disse uma das integrantes deste grupo que também que também não quer aparecer ainda.

Pelo jeito, com tantos segredos e mistérios, as eleições em Anchieta que não terão Fabrício Petri na disputa, prometem ser de fortes emoções.